Von diesen verkauften Einheiten waren 65 % Computerraum-Klimaanlagen, 18 % Reihen- und Rackkühler, 16 % Klimaanlagen für die Telekommunikation und 1 % Klimageräte. Italien führt mit 5.300 verkauften Einheiten, gefolgt von Deutschland mit 4.630 Einheiten und Frankreich und dem Vereinigten Königreich mit jeweils etwa 3.800 Einheiten. Bei Computerraum-Klimaanlagen gab es in der Europäischen Union einen Rückgang um 10 % im Vergleich zum Vorjahr: in Spanien und Portugal lag der Rückgang bei 12 %, während der stärkste Rückgang mit 24 % in Italien erfolgte. ...

