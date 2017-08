Die jüngste Quartalsbilanz des Halbleiter-Zulieferers Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) stützte die bereits im Frühjahr aufgekeimte Hoffnung, dass es auch ohne die im Herbst geplatzte Übernahme durch ein chinesisches Unternehmen gelingen werde, wieder nachhaltig in die Gewinnzone vorzustoßen. Dieser wiederkehrende Optimismus führte zu einer drei Monate währenden Rallye. Aber von 3,80 hinauf bis 7,99 Euro - das schien dann doch mehr als genug zu sein: Nach den am 25. Juli veröffentlichten Quartalszahlen setzten Gewinnmitnahmen ein. Heute ist Aixtron stark gesucht, steht mit vorne in der Gewinnerliste des TecDAX. Aber wird das morgen oder übermorgen auch noch so sein?

Wenn man sich den Chart auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...