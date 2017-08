Lucara Diamond Corp. (ISIN: CA54928Q1081) ist ein führender unabhängiger Produzent von großen außergewöhnlichen Qualität Typ IIa Diamanten aus seiner 100% Besitz Karowe Mine in Botswana. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Board- und Management-Team mit umfangreicher Diamantentwicklung und Betriebskompetenz. Das Unternehmen arbeitet transparent und im Einklang mit internationalen Best Practices in den Bereichen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Gemeinschaft.William LambPräsident, CEO & DirektorHerr Lamb hat über 23 Jahre Erfahrung im Bergbau und Betrieb in Kanada und einigen südlichen afrikanischen Ländern. Sein Hintergrund umfasst das operative und Projektmanagement in den Edelmetallen, Kohle, Chrom und Diamanten. Herr Lamb verbrachte 13 Jahre mit De Beers, die über ihre Operationen im südlichen Afrika und Kanada mit Schwerpunkt auf schwerer Mineralkonzentration, Projekten...

