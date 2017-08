Bayer-Puts mit 124%-Chance bei Kursrückgang auf 99,28 EUR

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse droht bei der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) nach einem kurzfristigen Kursanstieg die Gefahr eines weiteren Kursrutsches. Hier die Analyse:

"Rückblick: Bayer scheiterte am 19. Juni 2017 am Widerstand bei 124,25 EUR. Danach drehte die Aktie stark nach unten. Bereits am 30. Juni 2017 folgte der Bruch des Aufwärtstrends seit Dezember 2016. Dadurch ergab sich ein mittelfristiges Verkaufssignal, das auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 99,28 EUR hindeutet. Am Freitag notierte die Aktie bereits auf der Unterstützung bei 103,55 EUR. Nach einer schwachen Eröffnung drehte sie allerdings deutlich nach oben und machte sogar die Verluste des Vortages fast wieder wett.

Ausblick: Bayer könnte sich daher nun für einige Tage erholen. Ein Anstieg in Richtung 108,90 oder sogar 109,65 EUR ist kurzfristig möglich. Allerdings droht danach eine weitere Verkaufswelle in Richtung 99,28 EUR. Ein Ende des Abwärtstrends seit Juni ist also noch nicht in Sicht. Erst ein Anstieg auf Tagesschlusskursbasis über 109,65 EUR würde die Chance dazu eröffnen."

Gibt die Bayer-Aktie des nächsten Monats auf 99,28 Euro nach, dann wird sich die Investition in Short-Hebelprodukte rentieren.

Putl-Optionsschein mit Basispreis bei 105 Euro

Der BNP-Put-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 105 Euro, Bewertungstag 20.10.17, BV 0,1, ISIN: DE000PR6CWU6, wurde beim Bayer-Aktienkurs von 107,07 Euro mit 0,28 - 0,29 Euro gehandelt.

Gibt der Kurs der Bayer-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 99,28 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,65 Euro (+124 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 113,558 Euro

Er HVB-Open End Turbo-Put auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 113,558022 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HU98TV8, wurde beim Bayer-Aktienkurs von 107,07 Euro mit 0,67 - 0,68 Euro taxiert.

Wenn der Kurs der bayer-Aktie in den nächsten Wochen auf 99,28 Euro nachgibt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass die Bayer-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,42 Euro (+109 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de