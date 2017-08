Die Aktie des deutschen Biotech-Unternehmens Paion hat zuletzt im Zuge einiger positiver News mehrmals kräftig angezogen. Im Zuge der allgemeinen Marktschwäche ist das Papier jedoch ebenfalls wieder zurückgerutscht. Zuletzt hat das Unternehmen die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht. Hier wurde ein Umsatz in Höhe von 4,1 Millionen Euro erzielt, der im Wesentlichen aus der mit Cosmo Pharmaceuticals (Cosmo) im Vorjahr abgeschlossenen US-Lizenzvereinbarung für Remimazolam resultiert. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen beliefen sich auf 9,9 Millionen Euro und waren damit vornehmlich aufgrund niedrigerer Kosten für Phase-3-Studien 2,2 Millionen Euro geringer als im ersten Halbjahr 2016. Insgesamt ist im ersten Halbjahr 2017 ein Periodenfehlbetrag in Höhe von 5,8 Millionen Euro angefallen, im Vergleich zu einem Periodenfehlbetrag in Höhe von 13,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Finanzmittelbestand zum 30. Juni 2017 belief sich auf 27,1 Millionen Euro. Im Rahmen einer nach dem Stichtag im Juli 2017 durchgeführten Kapitalerhöhung (Privatplatzierung) ist ein Bruttoemissionserlös von 8 Millionen Euro hinzugekommen. Damit dürfte Paion bis in das Jahr 2019 hinein finanziert sein.

