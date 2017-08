Coca Cola (WKN:850663) dient seinen Kunden mit den süßen Getränken seit mehr als einem Jahrhundert und konnte damit ein deutlich größeres Imperium schaffen, zu dem auch Wasser in Flaschen, Säfte, Sportgetränke und andere Produkte gehören. Für die Dividendeninvestoren war Coca-Cola immer eine starke Aktie, die die Dividende regulär erhöhte und sichere, nachhaltige Auszahlungen bot.



Aktuell gibt es eine Kontroverse unter den Investoren, dass Coca-Cola bald Probleme bekommen könnte. Sehen wir uns die Aussichten dieses Geschäfts einmal genauer an, um zu sehen, ob die Dividende auch in Zukunft sicher ist.

Die Dividende



Quelle: Yahoo finance. Letzte Erhöhung bezieht sich auf das Ex-Tag.

Konsequente Dividendenrendite

Coca-Cola ...

Den vollständigen Artikel lesen ...