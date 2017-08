Peking setzt die UN-Sanktionen gegen den Nachbarn schneller um als geplant. Damit könnte China Drohungen von US-Präsident Trump zuvorkommen wollen. Und doch haben die Ankündigungen aus China einen Haken. Ein Kommentar.

Schon ab morgen wird China das Nachbarland Nordkorea mit strengen Exportsanktionen belegen. Das kündigte das Pekinger Handelsministerium am Montag an. Damit setzt die Volksrepublik schneller als ursprünglich gedacht die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschlossenen Handelsbeschränkungen um. Doch die Auswirkungen dürften begrenzt sein. Denn auf Druck von Peking und Moskau sind Öl-Lieferungen weiter möglich. Machthaber Kim Jong-Un hat also weiter Treibstoff für seine Raketen, Flugzeuge und Panzer.

Die Volksrepublik wird ab Dienstag die Einfuhr von Eisen, Kohle und Meeresfrüchten aus Nordkorea stoppen. Tage zuvor hatte der Sicherheitsrat auf Drängen der Vereinigten Staaten ...

