Der Immobilienfinanzierer Deutsche Pfandbriefbank erwartet für 2017 einen Gewinn von rund 170 Millionen Euro. Eine Ursache seien steigende Zinsüberschüsse, teilte das Unternehmen mit.

Bei der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) wächst die Zuversicht. Der Gewinn vor Steuern werde in diesem Jahr bei rund 170 Millionen Euro oder sogar leicht darüber liegen, teilte der Immobilienfinanzierer am Montag in Unterschleißheim mit. Das liege vor allem am steigenden Zinsüberschuss, der das Ergebnis im ersten Halbjahr um fast ein Fünftel auf 103 Millionen Euro schnellen ließ. Die pbb könnte damit den Vorjahreswert von 169 Millionen Euro - ohne den Effekt aus der Einigung mit der österreichischen Skandalbank Heta - doch noch übertreffen. Das trieb die Aktie um fast fünf Prozent auf 11,59 Euro nach oben. Bisher hatte Vorstandschef Andreas Arndt 150 bis 170 Millionen Euro Gewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...