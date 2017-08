Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources Corporation offentliggör sina finansiella resultat för andra kvartalet 2017

TORONTO, 2017-08-14 13:24 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) offentliggjorde i dag intäkterna för andra kvartalet 2017 på 44,1 miljoner USD, justerad EBITDA på 12,1 miljoner USD och konsoliderad nettoförlust på 10,1 miljoner USD eller 0,02 USD i förlust per aktie.

Bolagets sammanfattade och konsoliderade finansiella resultat för kvartalet som slutade den 30 juni 2017, tillsammans med ledningens diskussion och analys ("MD&A") för denna period, finns under bolagets profil på www.sedar.com (http://www.sedar.com/)och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com (http://www.mandalayresources.com/). Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat anges.

Mark Sander, President och CEO för Mandalay, kommenterade resultatet för andra kvartalet 2017 enligt följande: "Mandalays finansiella resultat för andra kvartalet 2017 påverkades negativt av driftstoppet vid Cerro Bayo på grund av översvämningen den 9 juni 2017 vid Delia NW-gruvan, enligt tidigare beskrivning i Bolagets produktions- och försäljningsresultat som gavs ut för kvartalet (se Mandalays pressmeddelande av den 12 juli 2017). Driftstoppet orsakade en minskad silver- och guldproduktion - och därmed även minskade intäkter - till en högre kostnad per uns än planerat".

"Verksamheten vid Cerro Bayo ligger fortfarande nere i väntan på att utredningen av orsaken till händelsen samt riskbedömningen av återupptagen gruvdrift runt omkring Laguna Verde ska slutföras. Vidare har den chilenska tillsynsmyndigheten, Sernageomin, utfärdat ett dekret om att den måste godkänna en begäran om att återuppta driften enligt resultaten från riskbedömningen. Denna process kommer troligen att ta ytterligare en eller två månader utöver de en till två månaderna som behövs för att slutföra riskbedömningen. Detta gör det osannolikt att vi kommer att kunna återuppta verksamheten och produktionen i år. Vi tillhandahåller därför en reviderad vägledning för 2017, i vilken vi antar att det inte kommer att ske någon produktion vid Cerro Bayo eller göras några investeringar där under resten av året, samtidigt som vi behåller vägledningen för Björkdal och Costerfield".

Mark Sander fortsatte: "Beträffande Bolagets verksamheter levererade Björkdal under kvartaleten rekordproduktion av guld till lågarörliga kostnader per uns. Den årliga produktionstakten under kvartalet var cirka 64 000 uns per år. Vi är nöjda med att kvalitetskontrollprogrammet fortsätter att fungera bra och att åtgärderna som vi vidtog i slutet av första kvartalet för att få bort flaskhalsar i dagbrottet och underjordsgruvorna fungerar precis som planerat. Andra kvartalets resultat återspeglade högre krosshalter och högre brytningstakt än planerat och vi förväntar oss fortsatta goda resultat från Björkdal under resten av året".

Mark Sander meddelade vidare: "Costerfield fortsatte att leverera ett pålitligt resultat under andra kvartalet 2017 och producerade 14 300 guldekvivalenta uns till tillfredsställande rörliga kostnader på 648 USD per uns, vilket ger en sammanlagd kostnad på 962 USD per uns. Vi förväntar oss fortsatta resultat på dessa nivåer under resten av året".

Mark Sander avslutade: "Bolagets balansräkning fortsätter att vara stark efter en omstrukturering av utbytbara lån med Gold Exchangeable Limited. Vi betalade av hälften av lånet på 60 miljoner USD och ändrade villkoren för de kvarvarande 30 miljonerna USD, inklusive en förlängning av förfallodagen till maj 2022 (se Mandalays pressmeddelande av den 24 maj 2017). I kombination med vår nya stående lånekredit på 40 miljoner USD som meddelades i juli 2017 (se Mandalays pressmeddelande av den 25 juli 2017), har vi betydande finansiering för att behålla vårt kapitalinvesteringsprogram i våra befintliga gruvor, återuppta driften vid Cerro Bayo och bevara rörelsekapitalet. Vi kan även agera snabbt om attraktiva förvärvsmöjligheter uppstår, vilket även i fortsättningen är ett grundläggande strategiskt mål för Bolaget".

Finansiellt sammandrag från andra kvartalet 2017

I följande tabell sammanfattas Bolagets finansiella resultat för de tre och sex månaderna som slutade den 30 juni 2017 och 2016:

Three months

Ended June 30, 2017 Three months

Ended June 30, 2016 Six months

Ended June 30, 2017 Six months

Ended June 30, 2016 $'000 $'000 $'000 $'000 Revenue 44 124 54 166 89 497 104 608 Cost of Sales 30 030 29 927 62 018 61 353 Adjusted EBITDA* 12 130 22 127 23 542 39 389 Income from mine operations before depreciation and depletion 14 094 24 239 27 479 43 255 Adjusted net income before special items* (6 933 ) 5 154 (9 284 ) 7 781 Consolidated net (loss) income (10 105 ) 3 611 (12 456 ) 4 760 Cash capex* 12 998 11 472 25 090 20 529 Total assets 320 062 355 100 320 060 355 100 Total liabilities 126 811 142 996 126 811 142 996 Adjusted net (loss) income per share* $ (0,02 ) $ 0,01 $ (0,02 ) $ 0,02 Consolidated net (loss) income per share $ (0,02 ) $ 0,01 $ (0,03 ) $ 0,01

*Justerad EBITDA, justerade nettointäkter (förlust) före extraordinära engångsposter, investeringar och justerade nettointäkter (förlust) per aktie är mått som inte ingår i IFRS.

Under andra kvartalet 2017 sålde Mandalay 12 procent färre guldekvivalenta uns jämfört med andra kvartalet 2016. Samtidigt steg det genomsnittliga silver- och antimonpriset med respektive 2 och 41 procent på kvartalsbasis, medan genomsnittspriset för guld förblev nästan konstant på kvartalsbasis. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 44,1 miljoner USD under andra kvartalet 2017 var 10,1 miljoner USD lägre än under andra kvartalet 2016.

Totala kostnader för sålda varor för hela Bolaget var i stort sett konstant när man jämför andra kvartalet 2017 med andra kvartalet 2016. Vid Costerfield ökade kostnaderna för sålda varor med 1 miljon USD, eftersom färre ton med lägre halt bröts och bearbetades och färre guldekvivalenta uns producerades jämfört med motsvarande period under föregående år. Brytnings- och krosskostnaden per ton vid Costerfield förblev nästintill konstant genom denna förväntade minskning av halter på ädelmetall. Totalakostnader för sålda varor vid Cerro Bayo steg med 1,3 miljoner USD under andra kvartalet 2017 jämfört med andra kvartalet 2016. Det berodde främst på lagerrörelser från en minskning av metallager i juni 2017. Kostnaderna för sålda varor minskade med 2,0 miljoner USD vid Björkdal, vilket beror på en uppbyggnad av ädelmetallager under kvartalet från rekordproduktionen under andra kvartalet 2017, jämfört med lagerrörelsen som redovisades under andra kvartalet 2016. Sammanlagda administrativa kostnader förblev i stort sett konstanta och ökade endast till 0,2 miljoner USD under andra kvartalet 2017.

Mandalay genererade 12,1 miljoner USD i justerad EBITDA under det innevarande kvartalet. Det är 0,7 miljoner USD högre än under det föregående kvartalet och 10 miljoner USD lägre än under andra kvartalet 2016. Detta ledde till en konsoliderad nettoförlust på 10,1 miljoner USD under andra kvartalet 2017, jämfört med en förlust på 2,3 miljoner USD under första kvartalet 2017. Resultaten för det andra kvartalet påverkades negativt av kostnaderna för sökningsarbetet i samband med översvämningen vid Cerro Bayo och upplupna beräknade framtida kostnader hänförda till händelsen. Icke-kontanta justeringar omfattar avskrivningen av det kvarvarande redovisade värdet för gruvintressen kopplade till Delia NW-gruvan, en förlust av anläggningstillgångar på 0,5 miljoner USD och en del andra kostnader.

Mandalay avslutade andra kvartalet med 18,4 miljoner USD i likvida medel.

Rörelsesammandrag från det andra kvartalet

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets anläggningskostnader och operativa enhetskostnader för de tre och sex månaderna som slutade den 30 juni 2017 och 2016:





Three months

ended June 30, 2017 Three months

ended June 30, 2016 Six months

ended June 30, 2017 Six months

ended June 30, 2016 $'000 $'000 $'000 $'000 Costerfield Gold produced (oz) 8 933 12 252 16 920 24 685 Antimony produced (t) 765 962 1 506 1 962 Gold equivalent produced (oz) 14 300 17 023 27 191 33 989 Cash cost* per oz gold equivalent produced $ 648 $ 530 $ 682 $ 521 All-in cost* per oz gold equivalent produced $ 962 $ 772 $ 996 $ 756 Underground capital devel. & open pit prestrip 1 099 Nil 1 876 Nil Capital purchases 1 465 1 289 2 480 1 594 Capital exploration 1 398 1 155 2 386 2 113 Cerro Bayo Silver produced (oz) 359 457 462 462 794 533 977 678 Gold produced (oz) 3 174 3 818 5 909 8 154 Cash cost* per oz silver net byproduct credit $ 12,31 $ 8,45 $ 13,29 $ 9,26 All-in cost* per oz silver net byproduct credit $ 24,05 $ 16,54 $ 23,25 $ 17,84 Underground capital devel. & open pit prestrip 2 518 2 505 5 882 3 903 Capital purchases 339 1 031 1 354 2 458 Capital exploration 114 787 497 1 306 Björkdal Gold produced (oz) 16 112 12 648 26 760 24 833 Cash cost* per oz gold produced $ 824 $ 967 $ 954 $ 897 All-in cost* per oz gold produced $ 1 081 $ 1 212 1 220 1 138 Underground capital devel. & open pit prestrip 2 596 2 138 5 860 4 885 Capital purchases 1 297 1 752 3 050 2 757 Capital exploration 671 748 1 082 1 491 Consolidated Gold equivalent produced (oz) 38 491 39 653 70 972 79 618 Average cash cost* per oz gold equivalent $ 853 $ 811 $ 914 $ 781 Average all-in cost* per oz gold equivalent $ 1 173 $ 1 095 $ 1 243 $ 1 069 Underground capital devel. & open pit prestrip 6 213 4 643 13 618 8 788 Capital purchases 3 698 4 166 7 089 6 955 Capital exploration 2 568 3 103 4 759 5 668

*Rörliga kostnader och sammanlagda kostnader är mått som inte ingår inte i IFRS. Se "Mått som inte ingår i IFRS" i slutet av detta pressmeddelande.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfields produktion av 14 300 guldekvivalenta uns under andra kvartalet 2017 var högre än under första kvartalet 2017, även om den förblev cirka 16 procent lägre än för motsvarande kvartal under föregående år. Lägre produktion under andra kvartalet 2017 jämfört med andra kvartalet 2016 förväntades. Mandalay bröt för ett år sedan i hjärtat av den del som harde högsta halterna i Cuffley-fyndigheten och just nu bryter man i fyndighetens delar med lägre halter. De absoluta driftskostnaderna var fortsatt väl kontrollerade vid Costerfield. Den lägre produktionen berodde på lägre halter som innebär högre rörliga kostnader per guldekvivalent uns än för motsvarande kvartal under förra året.

Björkdal guldgruva, Sverige

Under andra kvartalet 2017 uppnådde Björkdal en rekordproduktion för kvartalet sedan Mandalay tog över. Detta berodde på att de flaskhalsar som rapporterades under det första kvartalets produktion var åtgärdade samt att större volymer metall med höga halter ständigt levererades till krossen. Därmed låg de rörliga driftskostnaderna under det innevarande kvartalet på 824 USD per uns guld, vilket var mycket lägre än de 967 USD per uns guld för motsvarande kvartal under föregående år.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile

Produktionen vid Cerro Bayo under andra kvartalet 2017 var lägre än under andra kvartalet 2016. Detta berodde helt och hållet på driftstoppet som orsakades av översvämningen. Före driftstoppet låg Cerro Bayo nära produktions- och lönsamhetsberäkningen i den reviderade vägledningen av den 16 februari 2017.

Challacollo, Chile

Mandalay slutförde sitt vattenprospekteringsprogram under andra kvartalet 2017 och hittade en betydande mängd grundvatten. Bolaget har ansökt om rättigheter för att bygga en permanent vattenproduktionsbrunn. Det är en process som kommer att ta flera månader.

La Quebrada

Koppar-silverprojektet La Quebrada i centrala Chile drevs vidare och underhölls under hela perioden. Kostnaden för underhållet vid La Quebrada var mindre än 0,1 miljoner USD under andra kvartalet 2017.

Lupin och Ulu

Lupin och Ulu-guldprojekten i Nunavut, Kanada, förvärvades tillsammans med Elgin i slutet av 2014 och ligger just nu ute för försäljning som tillgångar som inte är väsentliga för kärnverksamheten. Den 31 oktober 2016 ingick Bolaget ett slutligt avtal om försäljning av båda projekten, men transaktionen slutfördes inte på grund av ett ökat krav på bundna medel på 9 miljoner C$ för Lupin-projektet som tillkom strax före den planerade stängningsdagen. Med tanke på detta ökade krav på bundna medel övergår Bolaget till en slutlig återfordran av Lupin och Ulu-projekten, vilket man är övertygad om kan uppnås för det ursprungligen intecknade beloppet eller mindre. Samtidigt har Bolaget fört samtal med intressenter (Kitikmeot Inuit Association, Nunavut Water Board och Indigenous and Northern Affairs of Canada (INAC)) om rätt storlek på Ulu-anläggningen för att WPC ska kunna utföra prospektering på egendomen. Bolaget fortsätter sina samtal med WPC och INAC om en eventuell försäljning av eller optionsrätter till Lupin-projektet innan den slutliga återfordran avslutas.

Reviderad vägledning för hela året 2017

Med tanke på det pågående driftstoppet vid Cerro Bayo har Bolaget reviderat sin vägledning för 2017. I den reviderade vägledningen antas att driftstoppet vid Cerro Bayo kommer att fortsätta året ut, vilket innebär utebliven produktion och betydligt lägre kapitalutgifter. Bolaget står fast vid sin tidigare utfärdade vägledning för Costerfield och Björkdal.

Total Cerro Bayo Costerfield Björkdal Challacollo Saleable Ag produced oz mill. 0,8 0,8 Saleable Au produced oz '000 85-95 5,9 30-35 52-58 Saleable Sb produced t '000 3,2-3,7 3,2-3,7 Total Saleable Au Eq produced* oz '000 114-128 16 46-54 52-58 Cash Cost per Au Eq. oz** $/oz 925-975 1 086 710-780 860-910 Capital expenditure USD mill. 44-49 7 12-14 24-27 1 Exploration USD mill. 8 2 3 3

*Avserföljande priser för hela 2017: Au 1 $,185/uns, Ag 16,72 $/uns, Sb 7,701 $/t

**MND totala rörliga kostnader per guldekvivalenta uns (Au Eq. Uns) omfattar bolagets fasta kostnader. Rörliga kostnader per Au Eq. uns är ett mått som inte ingår i IFRS. Se "Mått som inte ingår i IFRS" i slutet av detta pressmeddelande.

Gruppsamtal

Mandalays ledning kommer att erbjuda ett gruppsamtal för investerare och analytiker den 11 augusti 2017 kl. 08.00 (Toronto-tid).

Analytiker och investerare som vill delta kan ringa följande telefonnummer:

Telefonnummer: (201) 689-8341 Telefonnummer (avgiftsfritt): (877) 407-8289 Konferens-ID: 13668200

En repris av gruppsamtalet kommer att finnas tillgänglig fram till den 25 augusti 2017 kl. 23:59 (Toronto-tid), på följande telefonnummer:

Encore avgiftsfritt telefonnummer: (877) 660-6853 Encore-ID: 13668200

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag som arbetar med naturresurser och har produktionstillgångar i Australien, Chile och Sverige samt ett utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och på att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Framåtsyftande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller "framåtsyftande uttalanden" i den mening som avses i gällande värdepapperslagar. Dessa omfattaruttalanden gällande planerad produktion av guld, silver och antimon samt framtida produktionskostnader. Läsare varnas för att inte lägga för stor vikt vid eller ha tillit till framåtsyftande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig avsevärt från de bedömningar som görs i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser samt allmänna ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden. Faktorerna som anges ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från de bedömningar som görs i de framåtsyftande uttalandena i detta pressmeddelande, återfinns under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning av den 31 mars 2017, som finns tillgänglig på Mandalays profil på www.sedar.com (http://www.sedar.com/). Även om Mandalay har strävat efter att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i de framåtsyftande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som leder tillatt åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen garanti för att de framåtsyftande uttalandena kommer att infrias då faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig betydligt från dem som anges i dessa uttalanden. Läsare bör därför inte lägga för stor vikt vid eller ha tillit till framåtsyftande uttalanden.

Mått som inte ingår i IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla referenser till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, rörliga kostnader per säljbart producerat guldekvivalent uns, rörliga kostnader per säljbart uns av producerat silver netto efter guldkrediter, anläggningens sammanlagda kostnader per producerat säljbart guldekvivalent uns, anläggningens sammanlagda kostnader per producerat silver netto efter guldkrediter och sammanlagda kostnader samt investeringar (cash capex). Dessa är mått som inte ingår i IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA som ett mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att konsekvent jämföra finansiella resultat från period till period. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera våra finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerat EBITDA som intäkt från gruvdrift, netto efter administrativa kostnader och före räntor, skatt, och ej kontanta utgifter/(inkomster), internkostnader i bolaget och finansiella kostnader. En avstämning av resultatet justerat mot EBITDA finns på sidan 14 i ledningens diskussion och analys av Bolagets finansiella redovisning för första kvartalet 2017.

Bolaget definierar investeringar (cash capex) som likvida medel som lagts på gruvintressen, egendom, anläggning och utrustning samt prospektering enligt redovisningen av kassaflöde i den finansiella redovisningen.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på Bolagets förmåga att generera och förvalta likviditet. Denna term har inte någon standardbetydelse och avser att ge läsaren ytterligare information.

För Costerfield beräknas producerade säljbara guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftskostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den rörliga kostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Den rörliga kostnaden omfattar inte royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftskostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart guldekvivalent uns.

För Cerro Bayo beräknas den rörliga kostnaden per säljbart producerat silveruns netto efter guld-biproduktkrediter genom att dra av guldkrediten (som motsvarar producerade säljbara gulduns gånger realiserat guldpris under perioden) från de rörliga driftskostnaderna under perioden och dela resultatet med de säljbara silverunsen som producerats under perioden. Den rörliga kostnaden omfattar interoyalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen per producerat säljbart silveruns netto efter guld-biproduktkrediter beräknas genom att addera royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering till den rörliga kostnaden netto efter guld-biproduktkredit och sedan dela resultatet med de säljbara silverunsen som producerats under perioden.

För Cerro Bayo beräknas även producerade säljbara guldekvivalenta uns genom att addera till producerade säljbara gulduns den säljbara mängden silveruns som producerats, multiplicerat med det genomsnittliga silverpriset under perioden, vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftskostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den rörliga kostnaden per säljbart producerat guldekvivalent uns. Den rörliga kostnaden omfattar inte royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala rörliga driftskostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart guldekvivalent uns.

För Björkdal delas sedan den totala rörliga driftskostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge den rörliga kostnaden per producerat säljbart gulduns. Den rörliga kostnaden omfattar inte royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala rörliga driftskostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara gulduns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart gulduns.

För hela Bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela det totala beloppet med summan för den rörliga driftskostnaden på anläggningarna, plus bolagets fasta kostnader.

För mer information:



Mark Sander

President och Chief Executive Officer



Greg DiTomaso

Director of Investor Relations



Kontakt:

1.647.260.1566

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Mandalay Resources Corporation via Globenewswire