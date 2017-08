Liebe Trader,

Obwohl das Wertpapier der Aareal Bank seinen mittelfristigen Aufwärtstrend von 21,51 Euro auf ein Verlaufshoch von 38,95 Euro in diesem Jahr gegen Ende Mai verlassen hat, blieb ein größerer Abverkauf aus. Die Aktie konnte sich im Bereich von 33,34 Euro und einer dort verlaufenden Unterstützung stabilisieren und verweilt nun in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Diese wird auf der Oberseite Um 36,00 Euro begrenzt, sodass anziehendes Kaufinteresse der Marktteilnehmer an Bankentiteln bald wieder zu einem Kaufsignal führen könnte und das Wertpapier besonders auf der Oberseite kurzfristig interessant macht. Denn hierdurch entstünde die Chance eines Kursanstiegs an die aktuellen Jahreshochs, darüber sogar an die Verlaufshochs aus 2015 und bietet hervorragende Rendite-Chancen.

Long-Chance:

Noch aber müssen sich Investoren ein klein wenig gedulden, erst ein nachhaltiger Kursanstieg über mindestens 36,00 Euro kann weiteres Aufwärtspotential an die Jahreshochs von 38,95 Euro freisetzen. Wie bereits erwähnt, gelingt ein Gipfelsturm an die Jahreshochs aus 2015 bei 41,60 Euro erst bei einem nachhaltigen Ausbruch darüber. Die Verlustbegrenzung bei einem Long-Engagement sollte sich noch unterhalb der Marke von glatt 34,00 Euro aufhalten, falls Marktteilnehmer doch noch das Handtuch werfen sollten und für einen unerwarteten Rückzug der Kursnotierungen sorgen. Bedenklich wird ein Kursrückfall allerdings erst unter 33,34 Euro, in diesem Fall müssen Rücksetzer auf die 200-Wochen Durchschnittslinie bei aktuell 31,10 einkalkuliert werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 36,10 Euro

Kursziel: 38,70 / 38,95 / 41,60 Euro

Stopp: < 34,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,10 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Aareal Bank AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 35,76 Euro; 13:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

