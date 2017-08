Der DAX zeigt sich am Montag deutlich gefestigt. Anzeichen einer Entspannung der Krise zwischen den USA und Nordkorea sorgen für Erleichterung bei den Anlegern. Der Konflikt dürfte zwar auch in den kommenden Tagen für eine hohe Volatilität sorgen. Allerdings rücken nach dem Ende der Berichtssaison auch die Konjunkturdaten wieder in den Fokus.

