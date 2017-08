Die Bilanzsaison neigt sich langsam dem Ende entgegen. In China wird es in Sachen Quartalszahlen in dieser Woche aber nochmal richtig spannend. Die Tech-Giganten Tencent und Alibaba werden ihre Bücher öffnen. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR blickt schon mal voraus auf die Bilanz von Alibaba und vor allem auf die Aktie. Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.