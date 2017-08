NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind dank nachlassender Sorgen um den Konflikt zwischen den USA und Nordkorea erholt in die neue Woche gestartet. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,60 Prozent auf 21 989,41 Punkte. In der Vorwoche hatte der US-Leitindex mit etwas mehr als einem Prozent den größten Wochenverlust seit März verzeichnet.

Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es am Montag um 0,86 Prozent auf 2462,29 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,97 Prozent auf 5887,87 Punkte./edh/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

