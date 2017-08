Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE-Aktien nach Halbjahreszahlen und einem optimistischeren Jahresausblick von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann passte seine Schätzungen in einer Studie vom Montag entsprechend an. Er verwies zudem auf die Auslagerung der Atommüllrückstellungen, die der Versorger mit dem erfolgreichen Börsengang von Innogy besser als erwartet gemeistert habe und die überraschende Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer. Mittelfristige Gewinnperspektiven sieht Eisenmann vor allem in einer möglichen Angebotsverknappung. Daher hält er den Bewertungsabschlag der RWE-Aktie für zu hoch./ck/ag Datum der Analyse: 14.08.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0094 2017-08-14/16:05

ISIN: DE0007037129