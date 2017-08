Liebe Leser,

da nimmt wohl jemand Gewinne mit: Die Siltronic AG teilte am Freitag mit, dass der Aktionär "MainFirst SICAV" mit Sitz in Senningerberg in Luxemburg die Beteiligung an Siltronic verringert hat. Da die meldepflichtige Schwelle von 3% unterschritten wurde, handelte es sich um eine Pflichtmitteilung. Konkret: Laut der Meldung hat MainFirst SICAV den Anteil (Stimmrechte) an Siltronic von 4,42% auf 2,90% verringert. Wer will es ihnen verdenken: Die 12-Monats-Performance der Siltronic-Aktie ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...