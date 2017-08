STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

DAX mit erfreulichem Wochenstart

RWE profitiert von Sondereffekten

- von Thomas Zuleck, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Die Angst vor einer Eskalation in Nordkorea hat, zumindest an den Börsen, spürbar nachgelassen. Vor allem in Asien konnten sich die Kurse wieder ein wenig erholen, was auch den DAX im frühen Handel gestützt hat. Dieser konnte bereits zur Eröffnung die Marke von 12.000 Punkten mühelos hinter sich lassen und eröffnete bei 12.103 Punkten. Die Gewinn konnte der DAX im weiteren Verlauf des Tages weiter, wenngleich nur moderat, ausbauen und notiert so am frühen Nachmittag bei 12.160 Zählern.

Gestützt wird der deutsche Leitindex dabei von guten Vorgaben aus Asien. Mit Ausnahme von Tokio konnten alle relevanten asiatischen Börsen zuletzt wieder einen Teil ihrer Verluste gut machen, wovon auch der DAX im frühen Handel weiter profitieren sollte. Der Nikkei gab zwar noch einmal ein wenig nach, was Beobachter jedoch darauf zurückführen, dass der Nikkei nachbörslich noch etwas Druck aufgebaut hat, da am Freitag - feiertagsbedingt - kein Handel stattfand.

RWE mit 2,7 Milliarden Gewinn

Erfreuliche Zahlen kamen heute Morgen zudem von RWE. Der Energieversorger kann nach einem schleppenden Start ins laufende Jahr endlich wieder mit guten Zahlen aufwarten, wenngleich diese vor allem auf einen Sondereffekt zurückzuführen sind. So fiel der Nettogewinn im vergangenen Quartal mit 2,7 Milliarden Euro fast fünfmal so hoch aus, wie im Vorjahresvergleichszeitraum. Vornehmlich war dafür die zurückerstattete Brennelementesteuer verantwortlich, die das Bundesverfassungsgericht im Juni als verfassungswidrig eingestuft hatte. Ohne diesen Sondereffekt wäre der Überschuss dennoch um immerhin 35 Prozent auf 809 Millionen Euro angestiegen.

Talanx hebt Prognose an

Talanx kann ebenfalls erfreuliche Zahlen vorweisen. So stieg der operative Gewinn um elf Prozent auf 549 Millionen Euro. Der Nettogewinn stieg sogar um ein gut ein Viertel auf nun 225 Millionen Euro. Aufgrund der gut laufenden Geschäfte traut sich der Versicherungskonzern aus dem MDAX nun auch für das Gesamtjahr etwas mehr zu. So rechnet Talanx mit einem Konzerngewinn in Höhe von 850 Millionen Euro. Das sind immerhin gut 50 Millionen mehr als bislang angenommen.

Bilfinger schreibt Verlust

Weitaus weniger gut läuft es hingegen bei Bilfinger. Wie erwartet weist der Industriedienstleister für das abgelaufene Quartal einen bereinigten operativen Verlust in Höhe von 43 Millionen Euro aus. Im Zuge dessen sank auch die EBIT-Marge auf -4,3 Prozent, nachdem im Vorjahr immerhin noch ein kleines Plus von 0,2 Prozent zu Buche stand. Die halbwegs gute Nachricht: Unter dem Strich konnte Bilfinger den Verlust auf sieben Millionen zumindest ein wenig eingrenzen. Die Leistung sank allerdings um ein Zehntel auf 991 Millionen Euro, der Auftragseingang gab um 4 Prozent auf 988 Millionen Euro nach.

Euwax Sentiment Index

Den erfreulichen Start in die laufende Handelswoche nutzten bereits am frühen Morgen einige Anleger um sich von ihren Puts auf den DAX zu trennen. So notiert der Euwax-Sentiment-Index, zwar unter Schwankungen, bereits nahezu den gesamten Handelstag im negativen Bereich.

Trends im Handel

Anleger setzen heute mal wieder verstärkt auf Empfehlungen von Börsenbriefen. So schafft es heute ein Call auf JD.com Inc. sowie ein Call auf die Priceline Group in die Bestenliste der meistgehandelten Derivate an der Börse Stuttgart.

Ebenfalls nach einer Empfehlung setzen heute Anleger mit Call auf weiter steigende Kurse bei der Apple-Aktie.

