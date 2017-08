SANTA CLARA, Kalifornien 14. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker 6554) und ein weltweiter Dienstleister im Bereich der Arzneimittelforschung und -entwicklung, der translationale Plattformen zur Förderung der Forschung in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen anbietet, gibt heute sein Ergebnis für das zweite Quartal zum 30. Juni 2017 bekannt.

Im zweiten Quartal konnte ein deutlicher Umsatz- und Gewinnzuwachs erzielt werden, wie das Unternehmen berichtete. Der Umsatz konnte um 33 % auf 18,9 Millionen USD gesteigert werden, während der Gewinn auf 2,05 Millionen USD nach Steuern anstieg. Mit einem Umsatzanstieg um 37 % und einem Betriebsgewinn von 2,57 Millionen USD nach Steuern zeigt sich der Aufwärtstrend auch im Jahresvergleich zu 2016. Für die Aktionäre hatte CrownBios Erfolg einen exponentiellen Anstieg des Gewinns je Aktie (EPS) zufolge, der um ein Fünffaches über dem EPS des Vorjahres lag.

Ebenfalls gibt CrownBio heute die Ernennung von Dr. Yangzhou Wang, einem der führenden operativen Wissenschaftler der Branche, zum Senior Vice President des Bereichs Global Operations bekannt.

"Wir sind hocherfreut, Dr. Wang an Bord begrüßen zu können", so Dr. Jean-Pierre Wery, CEO von CrownBio. "CrownBio erfährt zurzeit ein enormes und nachhaltiges Wachstum, was zu einem Geschäftsausbau auf acht Büros weltweit geführt hat. Zusammen mit unserem nachhaltigen Erfolg werden Dr. Wangs herausragende wissenschaftlichen Kenntnisse und seine internationale Erfahrung unsere globale operative Exzellenz weiter stärken."

"Ich bin begeistert, Teil des Teams von CrownBio sein zu können", so Dr. Wang. "Die beeindruckende globale Reichweite und die wissenschaftlich fortschrittliche präklinische Onkologie-, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselplattform positionieren das Unternehmen ganz oben in der Branche und machen es zum weltweit führenden Unternehmen für eine schnellere Arzneimittelforschung und -entwicklung. Ich bewundere das Wachstum, die Innovation und die wissenschaftlichen Fortschritte von CrownBio bereits seit langem", so Dr. Wang weiter, "und freue mich auf die außerordentliche Arbeit, die wir gemeinsam zustande bringen werden."

Zudem verkündete CrownBio das Ausscheiden von Dr. Alex Wu und Bing Zhu als President/Chief Strategic Officer und Chief Operating Officer. Als Mitbegründer des Unternehmens war Dr. Alex Wu als CEO, President und CSO von CrownBio tätig. Bing Zhu, der frühere Chief Financial Officer (2013-2016), ist für den erfolgreichen Börsengang von CrownBio verantwortlich.

"Wir sind Dr. Wu und Herrn Zhu sehr dankbar für die Leitung und das Engagement, die sie CrownBio entgegengebracht haben. Wir sind auch weiterhin zuversichtlich, dass CrownBio unseren Erfolg und Einsatz als weltweit führender Anbieter von innovativen, effizienten präklinischen und klinischen Lösungen steigern wird", so Dr. Wery.

Über Dr. Yangzhou Wang

Dr. Yangzhou Wang hält einen Ph.D. in Biowissenschaften von der State University of New York at Buffalo und ist auf Fusionen und Übernahmen, Geschäftsintegration und

-entwicklung spezialisiert. Als Vice President im Bereich International Sales and Business Development bei WuXi AppTec war er die treibende Kraft hinter dem globalen Wachstum des Geschäfts für präklinische und klinische Tests des Unternehmens. Einen bedeutenden Teil seiner Karriere hat Dr. Wang zudem im akademischen Bereich verbracht, u. a. als Manager bei der Hewlett Packard Laboratories Advanced Studies Group und als Assistenzprofessor am Hauptman Woodward Medical Institute und an der State University of New York at Buffalo.

Über Crown Bioscience Inc.



Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/)ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Instrumentarien unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Pressekontakt:



Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@crownbio.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Crown Bioscience Inc. via Globenewswire