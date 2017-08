Dow Jones - Per Gap ins Gap?

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

war da etwas in der Vorwoche? Nordkorea? Venezuela? Egal! Die Käufer scheint das zumindest zum Start der neuen Handelswoche nicht mehr zu interessieren. Mit einem regelrechten Satz nach oben dürften die US Indizes den Montagshandel beginnen.

Damit hellt sich das kurzfristige Chartbild im Dow Jones Industrial Average® wieder auf. Der Index hat in der Vorwoche den kurzfristigen Aufwärtstrend halten können und löst sich heute von diesem nach oben. Die Kurslücke, die je nach Auslegung bei 22.015 bis 22.050 Punkten geschlossen wäre, bildet für heute das kurzfristige Ziel. Erst über dem Zwischenhoch bei 22.054 Punkten können die Käufer mehr erwarten bis hin zu neuen Allzeithochs um 22.200 Punkten.

Maßgeblich in den kommenden Tagen auf der Unterseite bleibt der Aufwärtstrend. Solange dieser verteidigt wird, haben die Käufer leichte Vorteile. Unter 21.844 Punkten wäre die Bodenbildung dagegen gescheitert. Die nächsten Ziele auf der Unterseite lassen sich in diesem Fall bei 21.790 und 21.750 Punkten benennen.

So gut das zum Wochenstart auch aussehen mag: Einfach hinterherzuspringen ist selten ein gutes Rezept an der Börse. Vielmehr bietet es sich an, wenn überhaupt, sich in kleinere Konsolidierungsbewegungen in den Aufwärtstrend einzuklinken, da so auch engere Stopps möglich sind.

Dow Jones Industrial Average® Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.07.2017 - 14.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 - 14.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

