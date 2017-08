Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Marburg (pta031/14.08.2017/17:15) - Marburg, 14. August 2017 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) gibt bekannt, dass sie sich in Verkaufsverhandlungen bezüglich ihres Windparks Schlenzer befindet; einem Windparkprojekt, das aus zwei Windenergieanlagen mit jeweils einer Nennleistung von 2,75 MW besteht. Die Gespräche befinden sich noch in einem Stadium, in dem keine Sicherheit besteht, ob und unter welchen Bedingungen es zu einem Vertragsabschluss kommen wird. Weitere Veröffentlichungen werden zu gegebener Zeit erfolgen, wenn und soweit die Umstände dies erfordern.



(Ende)



