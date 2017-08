NEW YORK (Dow Jones)--Eine ausgebliebene Verschärfung des Nordkorea-Konflikts über das Wochenende verhilft der Wall Street am Montag zu Gewinnen. Zur Entspannung tragen vor allem Aussagen führender US-Politiker bei, die eher im Gegensatz zur Kriegsrhetorik von US-Präsident Donald Trump standen. So hatten Verteidigungsminister Jim Mattis und Außenminister Rex Tillerson von fortgesetzten diplomatischen Versuchen zur Lösung der Probleme berichtet. Die USA hätten zudem keine Pläne einer beschleunigten Wiedervereinigung der beiden koreanischen Staaten und auch nicht zur Truppenstationierung in der entmilitarisierten Zone.

"Mit dem Fehlen neuer Daten stehen vor allem die Aussagen zwischen den USA und Nordkorea im Fokus des Marktes", heißt es von Nordea. "Falls sich die Diplomatie und das rationale Denken durchsetzen sollten, ist mit einer Rückkehr der Risikofreude an die Aktienmärkte zu rechnen", so die Analysten.

Der Dow-Jones-Index klettert gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,7 Prozent auf 22.011 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 1,1 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite erhöht sich um 1,2 Prozent. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist am Montag leer.

Wichtige Termine stehen erst im Wochenverlauf an. Dabei dürften sich die Augen der Investoren vor allem auf das Protokoll der US-Notenbanksitzung von Ende Juli am Mittwoch richten. Am Freitag hatten überraschend niedrige Verbraucherpreise die Hoffnung genährt, dass die US-Notenbank sich mit weiteren Zinserhöhungen Zeit lassen dürfte, denn die Jahresinflation in den USA liegt noch immer unter dem Ziel der US-Notenbank von 2 Prozent.

"Sichere Häfen" mit Abgaben

Die zurückgehende Nervosität bei den Anlegern zeigt sich vor allem bei Yen, Anleihen und Gold, die als vermeintlich "sichere Häfen" gelten. Die japanische Währung wertet vor diesem Hintergrund weiter ab. Der Dollar kostet rund 109,50 Yen, nach Ständen um 109 Yen am Freitag. Der Euro rutscht knapp unter die Marke von 1,18 Dollar.

Auch der Goldpreis gibt etwas nach. "Nach den jüngsten Hochs des Edelmetalls neigen die Investoren zu leichten Gewinnmitnahmen", so Analyst Robin Bhar von Societe Generale CIB. In der Vorwoche hatte der Goldpreis um rund 2,4 Prozent zugelegt. Aktuell gibt die Feinunze um 0,4 Prozent auf 1.284 Dollar nach.

Auch die US-Anleihen geben ihre leichten Gewinne vom Freitag mit einer möglichen Entspannung in der Nordkorea-Krise ab. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 1 Basispunkt auf 2,21 Prozent.

Eine Berg- und Talfahrt erleben die Notierungen am Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI ermäßigt sich aktuell um 0,4 Prozent auf 48,61 Dollar. Brent verliert 0,7 Prozent auf 51,75 Dollar. Die Akteure versuchten noch immer, sich eine Meinung zur Angebots- und Nachfragesituation zu bilden, heißt es. Auf der einen Seite stütze die solide Nachfrage aus Europa, auf der anderen Seite habe der überraschend deutliche Aufbau der US-Benzinlagerbestände in der vergangenen Woche Zweifel an der Konsumbereitschaft in den USA geweckt, besonders vor dem Hintergrund der zu Ende gehenden Urlaubssaison und dem damit geringer werdenden Kraftstoffverbrauch. Schätzungen der Internationalen Energieagentur, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden, ließen ebenfalls vermuten, dass die Ölvorräte so bald nicht abnehmen dürften.

Trump-Stichelei gegen Merck-CEO lässt Aktie kalt

Auf der Unternehmensseite herrscht zu Wochenbeginn weitgehend Ruhe. Am Dienstag wird Home Depot einen Blick in die Bücher gewähren, am Mittwoch folgen Cisco Systems und am Donnerstag Wal-Mart.

Eine Twitter-Attacke von US-Präsident Donald Trump gegen den CEO von Merck & Co lässt die Aktie des Pharmakonzerns kalt. Am Montag hatte sich CEO Kenneth Frazier "aus Gewissensgründen" aus dem Beratergremium des Präsidenten zurückgezogen. Frazier protestierte damit dagegen, dass Trump die Gewalttaten von Rechtsextremisten am Wochenende in Virginia nicht entschieden verurteilt hat. Trump, der den Pharmaherstellern schon lange Preistreiberei vorwirft, reagierte prompt: Auf Twitter schrieb er, Frazier werde nun mehr Zeit haben, die Abzockerpreise für Medikamente zu senken. Die Merck-Aktie legt gleichwohl um 0,8 Prozent zu.

Der US-Bekleidungskonzern VF Corporation, zu dem unter anderem Marken wie Timberland oder The North Face gehören, kauft in der Heimat zu. Für 820 Millionen US-Dollar in bar wird die Williamson-Dickie Mfg Co übernommen, wie VF mitteilte. Das Unternehmen erzielte in den vergangenen zwölf Monaten mit dem Verkauf von Schuhen und Textilien Umsätze von 875 Millionen Dollar. Die Aktie von VF Corporation legt um 1,9 Prozent zu.

Für die Aktie von Fiat Chrysler geht es um 8,2 Prozent nach oben. Laut "Automotive News" sollen chinesische Investoren Interesse an einer Übernahme des italienischen Automobilkonzerns haben. Ein nicht namentlich genannter chinesischer Autokonzern soll diesen Monat ein Gebot vorgelegt haben, Fiat soll dieses allerdings als zu niedrig zurückgewiesen haben. Ein Fiat-Unternehmenssprecher wollte zu den Spekulationen keine Stellung nehmen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 22.010,73 0,70 152,41 11,38 S&P-500 2.466,91 1,05 25,59 10,19 Nasdaq-Comp. 6.332,74 1,22 76,19 17,64 Nasdaq-100 5.900,09 1,18 68,56 21,31 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,30 0,8 1,29 10,0 5 Jahre 1,76 1,3 1,74 -16,7 7 Jahre 2,02 1,4 2,01 -22,5 10 Jahre 2,21 1,6 2,19 -23,6 30 Jahre 2,80 1,2 2,79 -26,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.00 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1786 -0,27% 1,1818 1,1795 +12,1% EUR/JPY 129,09 -0,32% 129,51 128,59 +5,0% EUR/CHF 1,1450 +0,38% 1,1407 1,1354 +6,9% EUR/GBP 0,9080 -0,06% 0,9085 1,0997 +6,5% USD/JPY 109,53 -0,04% 109,58 109,02 -6,3% GBP/USD 1,2981 -0,21% 1,3008 1,2971 +5,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,61 48,82 -0,4% -0,21 -14,7% Brent/ICE 51,75 52,1 -0,7% -0,35 -11,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.284,02 1.289,02 -0,4% -5,00 +11,5% Silber (Spot) 17,10 17,11 -0,0% -0,01 +7,4% Platin (Spot) 970,45 983,60 -1,3% -13,15 +7,4% Kupfer-Future 2,90 2,91 -0,4% -0,01 +15,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2017 11:54 ET (15:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.