Das noch ziemlich unentdeckte Pharma-Unternehmen Medios, welches im Jahr 2016 an die Börse ging, gibt am Donnerstag den 10. August 2017 sehr erfreuliche Nachrichten bekannt. Auf der Homepage spricht man von einer Prognoseverschiebung nach oben.Aber von Anfang an....Das deutsche Pharmaunternehmen ist ein Lösungsanbieter für chronische Erkrankungen im Segment "Speciality Pharma" und bietet Medikament für Krankheiten wie Krebs, HIV und Hepatitis an. Diese Medikamente werden in einem höheren Preissegment vertrieben mit Pro-Stück-Kosten von über 800 Euro.Die Konzernstruktur umfasst die Tochtergesellschaften: Medios Pharma, Medios Manufaktur und Medios Digital.Der Konzernumsatz belief sich im Jahr 2016 auf 160,4 Mio. Euro und wird in 2017 mit bis zu 200 Mio. Euro prognostiziert. Das EBT belief sich im Jahr 2016 auf 5,8 Mio. Euro und wird im Jahr 2017 mit bis zu 7,0 Mio. Euro prognostiziert. Eine kurze Übersicht über weitere Kennzahlen li...

Den vollständigen Artikel lesen ...