Das Bruttoinlandsprodukt wird seit Jahrzehnten zu Recht kritisiert. Dennoch setzt es sich immer noch als Indikator gegen alternative Konzepte durch. Denn die Kritiker schießen am Ziel vorbei.

Die Kritik des Präsidentenbruders Robert F. Kennedy war vernichtend. Das Bruttosozialprodukt (BSP) messe, so Kennedy 1968 in einer Wahlkampfrede, fast alles, "außer diejenigen Dinge, die das Leben lebenswert machen". Das ist heute so wahr wie damals. Die Schwächen sind offensichtlich: Das BSP, beziehungsweise das Bruttoinlandsprodukt BIP erfasst nur Markttransaktionen. Viele Leistungen, die die Gesellschaft bereichern, wie ehrenamtliches Engagement, oder gar unverzichtbar sind, wie Kindererziehung, kommen darin nicht vor. Andererseits steigt es, wenn Kriminelle mehr Drogen verkaufen und die Erlöse verkonsumieren oder wenn nach Unfällen Autos repariert werden. Es fehlt die Möglichkeit, positive und negative Effekte aufzurechnen. Da setzt vor allem die ökologisch bewegte Kritik an: Schäden an der Natur gehen nicht negativ ins BIP ein. Im Gegenteil, sofern sie korrigiert werden (können), erhöhen sie es sogar.

Trotz dieser Schwächen wird das Statistische Bundesamt am 15. August wieder für Schlagzeilen sorgen, wenn es bekannt gibt, wie stark das BIP im zweiten Quartal 2017 gestiegen ist. Alle Medien mit Wirtschaftskompetenz werden das vermelden. Sie tun es seit fast 70 Jahren. Angesichts der Innovationsbesessenheit im Wirtschaftsleben ist es eigentlich erstaunlich, dass sich diese zentrale Kennziffer der Wirtschaft so lange hält. Diese eine mächtige Zahl BIP steht für "die Wirtschaft". Ihre Wachstumsrate beschäftigt Kohorten von Politikern, Analysten, Ökonomen und Journalisten. Zu Anfang der Neunzigerjahre stieg man vom Sozialprodukt (das auch zählt, was Inländer im Ausland erwirtschaften) auf das rein geografisch orientierte Inlandsprodukt um, das alles misst, was innerhalb der Landesgrenzen erwirtschaftet wird - eine Anpassung, die angesichts von immer mehr transnationalen Investitionen Sinn ergibt. Die Methode selbst ist im Wesentlichen seit 1948 dieselbe.

Alternativen gesucht

An Alternativkonzepten mangelt es nicht. Deren Geschichte beginnt 1972 mit dem Maß für ökonomische Wohlfahrt (MEW) von William Nordhaus und James Tobin. Sie zogen unter anderem Ausgaben für Militär und Instandhaltung der Infrastruktur vom Sozialprodukt ab und addierten Werte für Freizeit und Hausarbeit dazu. Einer der jüngeren Alternativindikatoren ist der von Hans Diefenbacher und Roland Zieschank entwickelte Nationale Wohlfahrtsindex. Für diesen NWI werden sowohl ökonomische Komponenten (etwa privater Konsum) als auch ökologische (etwa Schäden durch Flächenverlust) und soziale (etwa Kriminalität) erfasst, in Euro bewertet und entweder addiert oder subtrahiert.

