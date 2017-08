Halle (ots) - Hoffentlich werden Merkels Jahre nicht als die Ära der verpassten Chancen in die Geschichte eingehen. Man hätte sich gewünscht, die Bundesregierung hätte die günstigen Umstände genutzt. Um die Bildung zu stärken, mehr Menschen teilhaben zu lassen am Wohlstand, die Energiewende ordentlich zu managen, um die Infrastruktur zu modernisieren.



