Mit dem Börsengang im Oktober 2016 hatte Innogy die ewige Nummer eins als wertvollsten deutschen Energiekonzern abgelöst. Jetzt hat Eon wieder aufgeschlossen und liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Duell mit dem Konkurrenten.

Der siebte Oktober 2016 markierte für die deutsche Energiewirtschaft eine Zäsur: Eon verlor erstmals seit der Gründung im Jahr 2000 den Status als wertvollster deutscher Energiekonzern. Seit dem Börsengang war Innogy zum Teil mit großem Abstand die Nummer eins.

Jetzt hat sich Eon wieder nach oben gekämpft. Am vergangenen Freitagnachmittag überholte der Konzern an der Börse erstmals wieder Innogy: Eon wurde zum Börsenschluss mit 20,4 Milliarden Euro bewertet - Innogy mit 20,3 Milliarden Euro. Seither liefern sich die beiden Werte ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Montag legte die Eon-Aktie um 2,3 Prozent auf 9,47 Euro zu. Innogy kletterte sogar um 2,5 Prozent auf 37,15 Euro. Damit schob sich Innogy mit einer Marktkapitalisierung von 20,6 Milliarden Euro wieder knapp vor Eon mit 20,4 Milliarden Euro. Am Dienstag dürfte der Wettstreit weitergehen.

Ein Eon-Sprecher wollte die zumindest zeitweilige Rückkehr an die Spitze nicht kommentieren. Der erfolgreiche Börsengang hatte aber schon am Selbstbewusstsein ...

