NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag im US-Handel seinen Rückstand aus dem europäischen Geschäft gehalten und ist unter der Marke von 1,18 US-Dollar geblieben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1782 Dollar. Am Markt wurden die Verluste mit einer allgemeinen Dollar-Stärke begründet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1797 (Freitag: 1,1765) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8477 (0,8500) Euro gekostet.

Gegenüber dem US-Dollar tendierten unter den großen Währungen insbesondere auch der Schweizer Franken und der japanische Yen schwächer. Zurückgeführt wurde dies auf die allgemein bessere Marktstimmung, denn beide Währungen gelten als sichere Häfen in schwierigen Zeiten. Deutlich wurde dies auch an den Aktienbörsen, die überwiegend spürbar zulegten. Ausschlaggebend waren etwas geringere Sorgen wegen des politischen Konflikts zwischen den USA und Nordkorea./edh/tos/jkr/he

ISIN EU0009652759

AXC0205 2017-08-14/21:08