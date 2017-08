Brüssel - Die EU-Kommission hat am Freitag Lösungen für Hochgeschwindigkeitsinternet in Deutschland gebilligt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: Konkret wurden drei virtuelle Zugangsprodukte in Deutschland genehmigt, die die Nutzung der sogenannten Vectoring-Technologie in staatlich geförderten Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen ermöglichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...