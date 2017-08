Stuttgart (ots) - Je mehr vernetzte Wagen zugelassen werden, desto lukrativer wird der Markt für Hacker. Schon in den vergangenen Jahren wurden Sicherheitslücken bekannt. Deshalb steht und fällt der Erfolg mit der Sicherheit, die Hersteller und Zulieferer bieten. Der Aufwand ist immens. Wichtige Updates müssen täglich aufgespielt und Hardware-Bausteine ausgetauscht werden können. Die Unternehmen müssen das Internetzeitalter, in dem sich die Hacker bereits befinden, erst noch erreichen. Sie müssen auch zu Softwarefirmen werden. Für die Branche ist das eine Zeitenwende.



OTS: Stuttgarter Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/48503 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_48503.rss2



Pressekontakt: Stuttgarter Zeitung Redaktionelle Koordination Telefon: 0711 / 72052424 E-Mail: spaetdienst@stzn.de http://www.stuttgarter-zeitung.de