Die Messe K als Kunststoff-Leitmesse fand im letzten Oktober statt, die interpack liegt erst wenige Wochen zurück. Auf beiden Veranstaltungen war Illig breit vertreten. Sollte man doch fast glauben, das sei ausreichend Gelegenheit gewesen, die neuesten Entwicklungen des Unternehmens genau betrachtet zu haben. Weit gefehlt: Mit einer Hausmesse im Juni setzte Illig noch eins oben drauf. Am ersten Tag kamen rund 150 deutsche Teilnehmer, um bei kräftiger Hitze innen wie außen neueste Techniken aus Heilbronn zu schauen. Der zweite Tag diente internationalen Besuchern. 120 Teilnehmer waren angemeldet. Es sind die Vorführungen und die Möglichkeit des intensiven Gesprächs, die diese Termine so attraktiv machen.

Der Besucherzuspruch unterstreicht auch die wirtschaftliche Situation des Unternehmens. "Wir erreichen das Investitionsniveau von 2007 wieder", stellt Illig-Geschäftsführer Karl Schäuble erfreut fest. Er setzt in diesem Jahr auf ein Wachstum "im zweistelligen Bereich". Das bedeutet nach 2016 ein weiteres Rekordjahr. Schäuble: "Wir konnten den Umsatz 2016 um gut zehn Prozent steigern, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt." Verpackung hat weiterhin Konjunktur, auch in den Schwellenländern, so die schwäbische Erkenntnis. Für Schäuble ist das Zunehmen der Megacities eine der Ursachen für den Bedeutungsgewinn der Verpackung in den Schwellenländern. Der bestehende Nachfrageschub ist für Illig nicht leicht zu bewältigen. Die Kapazitäten in Heilbronn sind erschöpft. Neues Personal ist nur schwer zu gewinnen. Schäuble will daher die Fertigungstiefe bei Illig "etwas verflachen" und die Taktfertigung möglichst anheben.

Und dennoch betritt auch Illig neues Terrain: Das In-Mould-Labelling als Verpackungstrend wird auch von diesem Maschinenbauer aufgenommen. Schäuble: "In-Mould-Labelling ist eine zusätzliche Anwendung für Illig." Im Mittelpunkt der Maschinenpräsentation stand auf der interpack wie auf der Hausmesse die Form-, Füll- und Schließmaschine FSL 48 mit mehrspurigem Füller und integrierter IML-Station.

Die Molkereien im Auge

Die FSL 48 ist auf die Anforderungen der Lebensmittel- und insbesondere der Molkereiindustrie ausgerichtet. Der auf CIP (Cleaning in Place) und SIP (Sterilisation in Place) konstruierte mehrspurige Füller kann so ausgestattet werden, dass er den Hygieneanforderungen der Lebensmittelindustrie bis zur Hygieneklasse V nach VDMA (hygienische Abfüllmaschinen) entspricht. Die Hygienestufen der Maschine reichen vom Formen ...

