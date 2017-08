neue Verpackung: Welche Trends und Bedürfnisse sehen Sie bei den Kunden im Verpackungsdruck? Stephan Plenz: Der Verpackungsdruck ist ein Wachstumsmarkt. Zum einen haben die Entwicklungs- und Schwellenländer einen steigenden Bedarf aufgrund von zunehmendem Wohlstand. Zum anderen gibt es in den Industrieländern den Trend, durch innovative Applikationen und Geschäftsideen, sowie durch vielfältige Veredelungen am Point of Sale aufzufallen, und sich so vom Wettbewerb abzuheben. Alleine der Markt für Faltschachteln wächst weltweit jährlich um etwa 4,5 Prozent. Bei den Etiketten sieht es ähnlich aus. Nach wie vor sehen wir einen Trend zur Konsolidierung und Globalisierung im Verpackungsdruck. Die Komplexität nimmt zu, da von Markenartiklern ein weltweit einheitlicher Markenauftritt erwartet wird. Weiterhin sehen wir einen Trend zu kleinen Auflagen, einhergehend mit einer hohen Auftragsvarianz und schnellen Lieferzeiten. Dies kann nur mit industrialisierten und digitalisierten Produktionsprozessen umgesetzt werden, die höchste Produktivität, Flexibilität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Qualität ermöglichen. Und alles zu niedrigsten Kosten.

neue verpackung: Wie sieht das Leistungsversprechen von Heidelberg an seine Kunden aus? Stephan Plenz: Wir konzentrieren uns im Verpackungsdruck auf Lösungen für die Produktion von Faltschachteln und Etiketten. Unsere Entwicklungen erfolgen dabei immer aus Kundensicht. Wir bieten in den Bereichen Workflow, Prepress, Press und Postpress als einziger Hersteller ein komplettes Portfolio aus einer Hand, das die Einzelkomponenten versteht und durchgängig integriert, inklusive Verbrauchsmaterialien und Serviceleistungen. Dies im Premium-Verpackungsbereich als auch für Volumenproduzenten.

Zentral dabei ist unser selbst entwickeltes integriertes Workflowsystem Prinect Packaging. Mit Prinect lassen sich alle Prozesse in Management und Produktion einer Druckerei standortübergreifend unter Einbeziehung von Kunden und Lieferanten optimal integrieren, zentral steuern und verwalten. Als einziger Anbieter auf dem Markt können wir mit dem Prinect Digital Front End unsere Offset- und Digitaldrucksysteme in den gleichen Workflow integrieren. Dadurch haben wir für beide Technologien das gleiche Farbmanagement und deckungsgleiche Farben, was besonders im Verpackungsdruck gefordert wird. Prinect bietet umfassende Funktionen zur Qualitätssicherung und Dokumentation, der Standardisierung und Produktion von Wiederholaufträgen. Digitalisierte Abläufe und vorbeugende Wartungen gewährleisten eine Prozess- und Ausfallsicherheit. Neu zur Drupa im letzten Jahr haben wir den Heidelberg Assistant vorgestellt. Dieses System ist das Informations- und Serviceportal für unsere Kunden und bietet beispielsweise Zugang zu einer Vielzahl an Heidelberg-Lösungen und zu Verfügbarkeits- und Produktivitätsdaten der Druckerei.

Unser Anspruch ist es, den Verpackungsdruckereien eine Null-Fehler-Produktion zu ermöglichen. Damit erfüllen wir die wichtigsten Forderungen unserer Kunden nach optisch, rechtlich, funktional und vertrieblich einwandfreien Verpackungen.

