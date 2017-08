EuroStoxx50-Memory Express Airbag: 2,50% Bonuschance, 35% Schutz

Memory Express-Zertifikate mit Airbag- oder Fallschirmfunktion erfreuen sich wegen ihrer ausgeprägten Sicherheitsfunktionen vor allem bei Anlegern mit hohem Sicherheitsbedürfnis berechtigterweise hoher Beliebtheit. Die Memory-Funktion ermöglicht die Bezahlung von vorerst nicht ausbezahlten Kuponzahlungen zu einem späteren Zeitpunkt und wirkt sich somit positiv auf die Renditechancen des Zertifikates aus. Die Airbag-Funktion vermindert im Falle eines ungünstigen Kursverlaufs des Basiswertes das Verlustrisiko im Vergleich zum Direktinvestment in den Basiswert wesentlich. Am Beispiel des aktuell zur Zeichnung angebotenen DekaBank-Express-Zertifikat Memory mit Airbag auf den EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) sollen vor allem die positiven Auswirkungen des Airbags im Falle einer Bruchlandung des Basiswertes veranschaulicht werden.

2,50% Bonuschance pro Jahr

Am 18.8.17 werden die Eckdaten für das Zertifikat festgeschrieben. Bei 65 Prozent des Startwertes werden die Barriere und der Basispreis liegen. An jedem Beobachtungstag, erstmals am 16.10.18, wird der dann aktuelle Indexstand mit dem Startwert verglichen. Bei einem Indexstand auf oder oberhalb des Startkurses, wird das Zertifikat inklusive der Bonuszahlung von 2,50 Prozent zurückbezahlt. Liegt der Kurs an einem der Beobachtungstage zwischen der Barriere und dem Startwert, dann wird nur der Zinskupon ausbezahlt. Falls die Aktie an einem der Stichtage unterhalb der Barriere notiert, entfällt die Zinszahlung. Die Memory-Funktion bewirkt, dass die entgangene Zinszahlung nachbezahlt wird, sobald der Index an einem der folgenden Stichtage wieder oberhalb der Barriere notiert. Am Ende wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis und den ausständigen Zinszahlungen getilgt, wenn sich der EuroStoxx50-Index auf oder oberhalb der Barriere befindet.

Nun zur Airbag-Funktion: Wird der Startkurs beispielsweise bei 3.400 Euro festgeschrieben, dann werden die Barriere und der Basispreis bei 2.210 Punkten liegen. Die Airbag-Funktion des Zertifikates bewirkt, dass sich ein Nominalwert von 1.000 Euro nicht vom Startwert sondern vom Basispreis ableitet. Somit bezieht sich ein Nennwert von 1.000 Euro bei diesem Zertifikat nicht auf (1.000:3.400)=0,29412 EuroStoxx50-Anteile, sondern auf (1.000:2.210)=0,45249 EuroStoxx50-Anteile. Notiert der Index am finalen Bewertungstag unterhalb der Barriere bei angenommenen 2.000 Punkten, dann wird das Zertifikat mit 2.000x0,45249=904,98 Euro zurückbezahlt. Bei einem Zertifikat ohne Airbag hätte der Rückzahlungsbetrag nur magere 2.000x0,29412=588,24 Euro betragen.

Das DekaBank-EuroStoxx50 Express-Zertifikat Memory mit Airbag, maximale Laufzeit bis 23.10.23, ISIN: DE000DK0LA86, kann noch bis 18.8.17 mit 101 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Zertifikat bietet in spätestens 6 Jahren und 2 Monaten bei einem 35-prozentigen Sicherheitspuffer die Chance auf einen Jahresbruttoertrag von 2,5 Prozent. Die verlustmindernden Eigenschaften des Airbags werden sich im ungünstigen Fall eines finalen Indexstandes unterhalb des Basispreises entfalten.

