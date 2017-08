FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3IW XFRA BMG491BT1088 INVESCO LTD DL -,10 0.246 EUR

FUK XFRA BMG3685C1029 FUJIKON INDS HLDGS HD-,10 0.008 EUR

N5O XFRA BMG657721087 NORDIC AMER.OFFSH. DL-,01 0.017 EUR

2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.025 EUR

AUZ XFRA US02052T1097 ALON USA PARTNERS UTS 0.297 EUR

L3H XFRA US5024131071 L3 TECHS INC. DL-,01 0.636 EUR

0GI XFRA AU000000GMA5 GENWORTH MORTG.INS.AUSTR. 0.093 EUR

AP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 0.509 EUR

VEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.281 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.020 EUR

NNA XFRA AU000000MFG4 MAGELLAN FINL GRP 0.315 EUR

G8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.119 EUR

45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.265 EUR

UKYE XFRA LU1565283667 ARDAGH GROUP E01 0.119 EUR

EM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01 0.059 EUR