FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.08.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.081 EUR

T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.170 EUR

2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.280 EUR

A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.593 EUR