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ALLERGAN PLC
ALLERGAN PLC Chart 1 Jahr
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ALLERGAN PLC197,40+1,36 %
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC15,117+0,20 %
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD11,965+1,51 %
XPERI CORPORATION21,575+0,79 %