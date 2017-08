FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.08.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1 0.377 EUR

AIV XFRA US03748R1014 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.305 EUR

NVAM XFRA TH0201010R12 INTOUCH HLDGS -NVDR- BA 1 0.032 EUR

SGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05 0.003 EUR

D2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP.NEW DL -,001 0.754 EUR

7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A. 0.269 EUR

RGH XFRA JP3965600004 RIGHT ON CO. LTD 0.077 EUR

FQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.106 EUR

EXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.MONEY MARKET U.ETF 0.243 EUR

EXHK XFRA DE000A0H08C4 IS.EO GO.BD.C.10.5+ U.ETF 1.018 EUR

EXHJ XFRA DE000A0H08B6 IS.E.G.B.C.5.5-10.5 U.ETF 0.532 EUR

EXHH XFRA DE000A0H08A8 IS.EO G.B.C.2.5-5.5 U.ETF 0.171 EUR

EXHG XFRA DE000A0H0793 IS.EO G.B.C.1.5-2.5 U.ETF 0.303 EUR

EXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.429 EUR

EXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 1.118 EUR

EXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.443 EUR

EXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.350 EUR

EXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.326 EUR

EXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.438 EUR

DO4B XFRA CA25822C2058 DOREL INDS INC. B 0.254 EUR

SU4 XFRA AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD. 0.267 EUR

CWW XFRA AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR. 1.535 EUR

HI91 XFRA US43300A2033 HILTON WORLD.HDGS DL -,01 0.127 EUR

KHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.530 EUR

0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.424 EUR

R66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.593 EUR

15A XFRA US04014Y1010 ARES MANAGEMENT LP UTS 0.263 EUR

AGH XFRA US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL DL-,001 0.593 EUR

0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N. 0.297 EUR

1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC. 0.110 EUR

TE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.271 EUR

FDV XFRA US2538271097 DIGIRAD CORP. DL -,0001 0.047 EUR

HO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1 0.242 EUR

PESA XFRA US7050151056 PEARSON PLC ADR/1 LS-,25 0.055 EUR

OP0 XFRA US67091N1081 OCI PARTNERS LP UTS 0.102 EUR