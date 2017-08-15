FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
C9J XFRA AU000000CTP7 CENTRAL PETROLEUM LTD
A6Z XFRA AU000000AZM5 AZUMAH RESOURCES LTD
LYJ3 XFRA CA2761656024 EASTCOAL INC.
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C9J XFRA AU000000CTP7 CENTRAL PETROLEUM LTD
A6Z XFRA AU000000AZM5 AZUMAH RESOURCES LTD
LYJ3 XFRA CA2761656024 EASTCOAL INC.