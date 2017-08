Die einstige Perle der deutschen Bauindustrie kommt nach diversen schmerzhaften Umstrukturierungen nicht aus der Verlustzone. Das bereinigte Ebita brach im zweiten Quartal auf - 43 Millionen Euro ein (Vorjahr: 2 Millionen Euro). Hier wirkten sich insbesondere Belastungen durchRisikovorsorgen für einzelne Altprojekte in den USA in Höhe von 53 Millionen Euro negativ aus. Die im zweiten Quartal erbrachte Leistung lag wie erwartet unter dem Vorjahreswert. Mit 991 Millionen Euro (Vorjahr: 1.097 Millionen Euro) fiel sie rund 10 Prozent geringer aus. Der Auftragseingang lag im zweiten Quartal mit 988 Millionen Euro um 4 Prozent unter dem Vorjahreswert. Laut Konzernchef Tom Blades war dabei die organische Entwicklung - ohne Berücksichtigung von Unternehmensverkäufen und Währungseffekten - stabil. Das Konzernergebnis verbesserte sich trotz des negativen bereinigten Ebita gegenüber dem Vorjahr um 47 MillionenEuro auf - 7 Millionen Euro. Für das laufende Jahr erwartet Vorstandschef Blades bei rückläufiger Leistung jetzt nur noch ein ausgeglichenes bereinigtes Ebita. Zum Vergleich: 2016 hatte der Industriedienstleister Bilfinger ein bereinigtes Ebita von 15 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 150 MillionenEuro soll planmäßig im Herbst starten.



Der Weg durch das Tal der Tränen dauert bei Bilfinger länger als gedacht. Hier sind Anleger mit Geduld gefragt. Wer mitspielen will, sollte schwache Tage zum Positionsaufbau nutzen.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info