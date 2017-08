Die Modekette TOM TAILOR ist mit ihrem Sparkursvorangekommen und hat die Gewinnschwelle wiederüberschritten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte von minus 5,5 Mio. € im Vorjahreshalbjahr auf rund 12Mio. € Ende Juni 2017 zu. Als Gewinn wurden 100.000 €ausgewiesen nach einem Verlust von knapp 11 Mio. € in derVorjahresperiode. Das Umstrukturierungs-Progamm macht Fortschritte. Der Großteil von mehr als 330 zu schließenden Läden ist den jüngsten Angaben zufolge dicht gemacht worden. Die Zahl der Mitarbeiter ging um mehr als 500 auf 6.274 zurück und soll weiter auf rund 6.000 verringert werden.Insgesamt sollen Kosten in Höhe von 30 bis 40 Mio. € eingespart werden. Die Modekette will sich künftig auf ihre Kernangebote konzentrieren. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen zu viele neue Modelinien aufgelegt und zustark expandiert. Im rückläufigen Umsatz des ersten Halbjahrs spiegeln sich unter anderem die Filialschließungen und Flächenveränderungen wider. Die Erlöse gingen um 1,1 % auf 446 Mio. € zurück. Die Nettoverschuldung wurde um mehr als ein Drittel auf 125 Mio. € reduziert. Der Barmittelzufluss hat sich positiv entwickelt und die Gewinnerholung setze sich fort. Die Aktie sollte nun den nachhaltigen Turn-around schaffen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrigen TB-Daily.



