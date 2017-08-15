BERENBERG HEBT ZIEL FÜR XING AUF 252 (217) EUR - 'HOLD' BERNSTEIN STARTET METRO WHOLESALE & FOOD MIT 'MARKET - PERFORM' - ZIEL 17 EUR GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 70 (69) EUR - 'NEUTRAL' HAUCK & AUFHÄUSER STARTET DELIG NIT AG MIT 'BUY' - ZIEL 9,50 EUR JEFFERIES HEBT DEUTSCHE POST AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 40 (30) EUR LAMPE SENKT PATRIZIA IMMOBILIEN AUF 'HALTEN' (KAUFEN) MACQUARIE SENKT DEUTSCHE BANK AUF 'UNDERPERFORM' (NNEUTRAL) - KURSZIEL 12,50 (16,50) EUR MAINFIRST HEBT KION AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 85 (45) EUR Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann...Den vollständigen Artikel lesen ...