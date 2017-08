flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex startete mit einer kräftigen Aufwertung in die neue Börsenwoche. Zum Xetra-Schluss standen 12.165,12 Punkte auf der Frankfurter Kurstafel. Das Handelsvolumen betrug jedoch nur 2,808 Mrd. Euro. Am Morgen standen zum Beispiel überzeugende Quartalszahlen von RWE an. Im ersten Halbjahr konnte der Stromkonzern einen Umsatz von 23,3 Mrd. Euro und einen Überschuss von 809 Mio. Euro verbuchen. Die bisherige Prognose wurde bestätigt. Obendrein kann RWE noch auf rund 250 Mio. Euro Zinsen bedingt durch die Rückerstattung der Brennelementesteuer rechnen. Die Industrieproduktion in der Eurozone im Juni sank unterdessen gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent. Europas Leitindizes konnten allesamt Kursgewinne verbuchen. Spitzenreiter war die Börse in Madrid mit dem IBEX35, der um 1,89 Prozent auf 10.477,10 Punkte zulegen konnte. Der CAC40 aus Paris sprang mit einem Plus von 1,20 Prozent auf 5.121,67 Prozent auf den hintersten Rang der großen sieben europäischen Indizes. Europas Leitindex EuroStoxx50 stieg um 1,30 Prozent auf 3.450,66 Punkte an. An der Wall Street standen die Zeichen ebenfalls auf Erholung. Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 schlossen mit Zugewinnen, besonders der NASDAQ100 konnte mit 1,31 Prozent auf 5.908,17 Punkte zulegen.

Der volkswirtschaftliche Kalender ist am Dienstag prall gefüllt. Vorbörslich wird um 08:00 Uhr das deutsche BIP für das zweite Quartal erwartet. Aus Großbritannien werden um 10:30 Uhr gleichzeitig Einzelhandels-, Erzeuger- und Verbraucherpreise für den Juli und der DCLG-Hauspreisindex für den Juli veröffentlicht. Die im Anschluss um 11:00 Uhr publizierten ZEW-Konjunkturerwartungen für den August werden für Deutschland und die Eurozone ausgewiesen. Aus den USA stehen am Nachmittag zudem Einzelhandelsumsätze und Import- und Exportpreise für den Juli, sowie der Empire State Index für den August auf der Agenda der Händler. Um 16:00 Uhr werden dann noch die US-Lagerbestände im Juni und der NAHB-Index für den August ausgegeben. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die deutschen Konzerne K+S und MVV Energie von ihrem aktuellen Zahlenwerk. Aus den USA publiziere zum Beispiel die Unternehmen Home Depot, Advance Auto Parts, Coach, Dick's Sporting Goods, TJX Companies du Urban Outfitters ihre neuesten Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Der asiatisch-pazifische Handel gab sich auch am Dienstag überaus stark. Nur die Börse in Singapur enttäuschte mit Verluste. Die US-Futures hingegen befinden sich weiter im Plus und wirken sich bereits auf vorbörsliche Indikationen positiv für den DAX aus. Der Deutsche Aktienindex begann die neue Woche mit einem kräftigen Anstieg.

Gleich zu Beginn riss eine Aufwärtskurslücke von rund 50 Indexpunkten von 12.046,89 Punkte auf 12.097,11 Punkte. Ausgehend vom Verlaufshoch der Vorwoche vom 07. August bei 12.335,94 Punkte auf das neue Zwischentief vom 11. August bei 11.934,92 Punkte, könnten nun die nächsten Auf- und Abwärtsziel näher definiert werden. Die Widerstände wären bei 12.183/12.241/12.336/12.431 und 12.489 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen wären bei 12.135/12.088/12.030 und 12.935 Punkten auszumachen. Die neue Kurslücke wäre bei 12.046,89 Punkten geschlossen.

