Das Unternehmen hat eine Fertigungslinie für Batteriemodule installiert und konnte bereits im letzten Quartalsbericht ein Wachstum im Segment Elektromobilität von 45,5% melden, was einen Anteil von 9,9% am Gesamtumsatz bedeutete. Die Halbjahreszahlen sind für den 15. August angekündigt und falls sich das starke Wachstum in der Batteriefertigung fortgesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...