Die Aktie der Deutschen Bank rutschte am 11. August auf ein neues 6-Monats-Tief bei 14,30 Euro und verbucht damit seit Jahresauftakt einen Kursverlust in Höhe von 7,2%. Die australische Investmentbank Macquarie hat Deutsche Bank von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 12,50 Euro gesenkt. Dies schrieb Analyst Piers Brown in einer Studie vom Dienstag....

