Expertenmeinung

Asiatische Aktien: gute Erträge in lokaler Währung

Mit Dividendentiteln aus Asien (ohne Japan) sind Aktienanleger im zweiten Quartal des laufenden Jahres am besten gefahren. Das zeigt eine Auswertung des Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management. In lokaler Währung erzielten sie zwischen April und Juni ein Plus von 8,8 Prozent. In Euro gerechnet blieb noch ein Ertrag von 1,6 Prozent.

Aktien aus Europa brachten im gleichen Zeitraum einen Ertrag von 2,1 (in Euro: 1,0 Prozent). Der Schwellenländerindex MSCI EM erzielte 6,7 Prozent in lokaler Währung, in Euro ergab sich allerdings ein Minus von 0,2 Prozent.



JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

Anteilklasse A (div) - EUR

WKN A0RBX2

Wesentliche Anlegerinformationen

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund

Anteilklasse A (inc) - EUR

WKN A2AN87

Wesentliche Anlegerinformationen

