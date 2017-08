Am deutschen Aktienmarkt hellt sich die Stimmung wieder auf. Der DAX legte gestern einen starken Auftakt in die neue Handelswoche hin. Auch in den USA lief es sehr gut. Das gilt vor allem für die Aktie von Nvidia. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, mit den wichtigsten Informationen. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Johanna Claar außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.