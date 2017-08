FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Equinet hat Rheinmetall mit "Buy" und einem Kursziel von 102 Euro in die Bewertung aufgenommen. Steigende Rüstungsausgaben in Europa dürften der Konzernsparte eine jahrelange Erholung ermöglichen, schrieb Analyst Zafer Rüzgar in einer Studie vom Dienstag. Bis 2021 rechnet er hier mit einem durchschnittlichen operativen Gewinnwachstum von jährlich 18,4 Prozent. Im Autobereich dürfte die Nachfrage nach der Technik für umweltfreundlichere Mobilität hoch bleiben./ag/gl

Datum der Analyse: 15.08.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007030009

AXC0051 2017-08-15/09:25