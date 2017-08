Liebe Leser,

am Montagmorgen zuckte der Kurs der aap Implantate AG mal kurz gewaltig in die Höhe, um dann im Laufe des Handelstages wieder nahezu alle Gewinne abzugeben. Was war passiert?

Das Unternehmen hatte verkündet, "strategische Alternativen zur Wertsteigerung" zu überprüfen. Dabei wolle man keine Option ausschließen. Das Problem: Der Vorstand kann gleichfalls nicht ausschließen, dass bei dieser Aktion am Ende gar nichts herauskommt. Und das war den Anlegern dann doch ... (Mark de Groot)

