Wien - Nach langem Tauziehen hat Griechenland schließlich weitere 8,5 Mrd. Euro aus dem so genannten "dritten Hilfsprogramm" erhalten, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM).Erstmals seit 2014 habe das Land daraufhin im Juli erfolgreich eine Anleihe begeben können. Drei Mrd. Euro seien mit fünf Jahren Laufzeit zu rund 4,6% am Markt platziert worden. Das seien freilich immer noch volle drei Prozentpunkte mehr, als Griechenland derzeit für seine rund 330 Mrd. Euro an Staatsschulden zahle. Positive Nachrichten würden Industrieproduktion und Tourismus liefern. Vor allem bei chinesischen Touristen gebe es starke Zuwächse.

