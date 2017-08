Bad Marienberg - Die publity AG (ISIN DE0006972508/ WKN 697250) hat das Volumen des verwalteten Immobilienvermögens weiter deutlich ausgebaut, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:So konnte das Asset-Management-Portfolio von publity auf nunmehr 4,0 Mrd. Euro erweitert werden. Dies ist eine Steigerung von 0,8 Mrd. Euro seit dem Jahresende 2016, als sich die Assets under Management (AuM) auf 3,2 Mrd. Euro beliefen. Gleichzeitig bekräftig publity das Ziel, die AuM bis zum Jahresende 2017 auf rund 5,2 Mrd. Euro und bis Ende 2018 auf ca. 7 Mrd. Euro zu steigern.

Den vollständigen Artikel lesen ...