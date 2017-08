Frankfurt - Nach der leichten Stabilisierung im Vormonat legten Rohstoffe im Juli nun über alle Sektoren hinweg kräftig zu, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniCommodities (ISIN LU0249045476/ WKN A0JJ57).Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar hätten Rohstoffe im Juli letztlich 4,5 Prozent an Wert gewonnen. Öl der Sorte Brent habe mehr als zehn Prozent zugelegt. Als stützend habe sich gleich eine ganze Reihe von Faktoren erwiesen. So habe Saudi-Arabien eine Reduzierung seiner Ölexporte für August um 600.000 Barrel angekündigt. Darüber hinaus habe sich die politische Lage in Venezuela weiter zugespitzt. Beide Länder seien die wichtigsten Exporteure für die USA. Dort seien die Rohöllagerbestände stärker als angenommen zurückgegangen. Erstmals in diesem Jahr hätten die US-Bestände unterhalb des Vorjahresniveaus gelegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...