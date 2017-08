Liebe Trader,

Im abgelaufenen Quartal hat der Kali- und Salzproduzent K+S enttäuscht, trotz gesteigerter Produktion, die zu Jahresbeginn noch wegen Abwasserproblemen teilweise eingestellt werden musste. Charttechnisch wandert das Wertpapier von K+S derzeit nämlich auf einem sehr schmalen Grat, der sich durch die Jahrestiefs aus März bei 20,68 Euro definiert. Denn Anleger trennen sich im heutigen Handelsverlauf ganz klar von den Papieren und schickten die Aktie zugleich gefährlich tief abwärts. Zwar wurde die bisherige Handelsspanne zwischen 20,68 und 24,95 Euro noch nicht endgültig aufgelöst, aber wichtige Supportmarken wurden bereits gebrochen und fungieren nun als Widerstände.

Short-Chance:

Eine bärische Auflösung der bisherigen Seitwärtsbewegung seit Jahresbeginn kann nach den vorgelegten Zahlen nicht ausgeschlossen werden, sollte vielmehr sogar erwartet werden. Daher sind unterhalb der Jahrestiefs von 20,68 Euro Abgaben auf das darunter gelegene Unterstützungsniveau von grob 19,33 Euro einzuplanen, darunter könnt es sogar auf das Niveau von 17,57 Euro weiter abwärts gehen und macht ein Short-Investment durchaus interessant. Die Verlustbegrenzung sollte sich in diesem Fall aber noch knapp oberhalb der Marke von 21,50 Euro bewegen, da auf aktuellem Kursniveau erhöhte Volatilität zwingend zu erwarten ist. Hierfür sollten allerdings noch feste Wochenschlusskurse abgewartet werden, weil diese eine höhere Aussagekraft besitzen. Positiv für Käufer wäre hingegen eine sofortige Stabilisierung und Rückkehr über das Niveau von mindestens 22,00 Euro - In diesem Fall könnte das Wertpapier von K+S kurzfristig sogar bis in den Bereich von 23,00 Euro vordringen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 20,65 Euro

Kursziel: 19,33 / 17,57 Euro

Stopp: > 21,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,85 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



K+S AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 20,87 Euro; 10:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.