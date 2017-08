Der Vorstand der Deutschen Konsum REIT-AG plant eine Dividendenausschüttung ab dem kommenden Geschäftsjahr 2017/2018 in Höhe von mindestens 20 Cent je Aktie. In Abhängigkeit weiterer Akquisitionen kann sich die Dividende entsprechend erhöhen, wie das Potsdamer Immobilienunternehmen heute mitteilte. Zugleich bestätigte die Gesellschaft mit Veröffentlichung der Q3-Zahlen die Prognose für das Gesamtjahr. Die Mieterlöse der Gesellschaft stiegen in den ersten 9 Monaten 2016/2017 um rund 73 % auf 13,8 Mio. Euro. Das bilanzierte Immobilienportfolio erhöhte sich zum Stichtag 30. Juni 2017 auf 222,7 Mio. Euro. Für weitere Ankäufe stehen derzeit nach Unternehmensangaben rund 50 Mio. Euro zur Verfügung. Der Musterdepotwert von Der Aktionärsbrief zählt weiterhin zu den aussichtsreichsten Immobilienaktien Deutschlands.



Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)Volker SchulzDer Aktionärsbrief