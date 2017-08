PFULLENDORF (dpa-AFX) - Der insolvente Küchenbauer Alno hat die Veröffentlichung seiner Jahreszahlen weiter verschoben. Grund seien noch offene Fragen im Zusammenhang mit der vorläufigen Insolvenz in Eigenverwaltung, hieß es am Dienstag. Eigentlich hätten die Zahlen für das Jahr 2016 am Montag veröffentlicht werden sollen. Der Termin war zuvor schon mehrfach verlegt worden.

Alno hatte nach jahrelangem Kampf gegen die finanzielle Misere am 12. Juli Insolvenz angemeldet und darf sich in Eigenregie neu aufstellen. Im Unterschied zum klassischen Insolvenzverfahren musste das Unternehmen aus Pfullendorf das Ruder nicht an einen Insolvenzverwalter abgeben. Das Gericht stellte Alno aber einen vorläufigen Sachwalter an die Seite./eni/DP/stb

ISIN DE0007788408

